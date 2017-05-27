Bugünkü YENİÇAĞ »

Başakşehir 2-1 Adanaspor (Maç Özeti)

»
Başakşehir 2-1 Adanaspor (Maç Özeti)
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-1'lik skorla yenerek şampiyonluk yarışından kopmadı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-1'lik skorla yenerek şampiyonluk yarışından kopmadı. Beşiktaş, yarın oynanacak Gaziantepspor maçını kazanması durumunda Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu şampiyonu olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Medipol Başakşehir'in gollerini 12. dakikada Doka ile 90+2. dakikada Napoleoni kaydetti.

Konuk takım Adanaspor'un golü ise 30. dakikada Cem Özdemir'den geldi.

Ev sahibi Başakşehir'de Doka, 36. dakikada hakeme küfür ettiği gerelçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Başakşehir 54 dakika 10 kişi oynadı.

Bu galibiyetle puanını 70 yapan Başakşehir şampiyonluk yarışından kopmadı ve lider Beşiktaş ile puan farkını 1'e indirdi.

Beşiktaş yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlı takım bu karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor (Maç Özeti)Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor (Maç Özeti)Başakşehir 2-1 Adanaspor (Maç Özeti)Başakşehir 2-1 Adanaspor (Maç Özeti)Galatasaray stadın adını değiştirdiGalatasaray stadın adını değiştirdiBeşiktaş'ta Quaresma şokuBeşiktaş'ta Quaresma şokuUsta'dan haciz gelen kupalar hakkında açıklamaUsta'dan haciz gelen kupalar hakkında açıklamaWiel: Kazığı yedimWiel: Kazığı yedimBalotelli: Messi ve Ronaldo'yu öldürmeliyimBalotelli: Messi ve Ronaldo'yu öldürmeliyimBernardo Silva sağlık kontrolünde!Bernardo Silva sağlık kontrolünde!Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisini alıyorBeşiktaş, Caner Erkin'in bonservisini alıyorGalatasaray Barcelonalı oyuncuyla el sıkıştıGalatasaray Barcelonalı oyuncuyla el sıkıştı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti