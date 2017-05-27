Başakşehir 2-1 Adanaspor (Maç Özeti)

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-1'lik skorla yenerek şampiyonluk yarışından kopmadı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-1'lik skorla yenerek şampiyonluk yarışından kopmadı. Beşiktaş, yarın oynanacak Gaziantepspor maçını kazanması durumunda Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu şampiyonu olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Medipol Başakşehir'in gollerini 12. dakikada Doka ile 90+2. dakikada Napoleoni kaydetti.

Konuk takım Adanaspor'un golü ise 30. dakikada Cem Özdemir'den geldi.

Ev sahibi Başakşehir'de Doka, 36. dakikada hakeme küfür ettiği gerelçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Başakşehir 54 dakika 10 kişi oynadı.

Bu galibiyetle puanını 70 yapan Başakşehir şampiyonluk yarışından kopmadı ve lider Beşiktaş ile puan farkını 1'e indirdi.

Beşiktaş yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlı takım bu karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak.