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Başakşehir 2-1 Aytemiz Alanyaspor / Maç özeti

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Başakşehir 2-1 Aytemiz Alanyaspor / Maç özeti
Zirve'nin en yakın takipçisi Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek puanını 49'a yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri, puanını 49 yaparak lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Saffet Susic'in ekibi ise, 25 puanda 14. sıradaki yerinde kaldı.

Maçtaki gol perdesini ev sahibi takım açtı. 39’da sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Caicara son çizgiye indi ve pasını içeri doğru çıkardı, gelişine Visca sert vurdu. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda farkı ikiye çıkaran sayı geldi. 50’de Visca ortaladı, ön direkte Mustafa Pektemek’in dokunuşunda top önce savunmaya ardından tekrar Mustafa’ya çarptı ve kaleciyi yanıltıp ağlarla buluştu: 2-0.

57’de skoru beliryen gol konuk ekipten geldi. Emre Akbaba, son çizgiye inmeden pasını çıkardı. Altı pasın hemen dışında gelişine vuran Junior Fernandes sağ üst köşeden topu ağlara yolladı: 2-1.

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldız futbolcusu Adebayor, Süper Lig'deki ilk maçına Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı.

Bu sonucun ardından Abdullah Avcı’nın öğrencileri, puanını 49 yaparak lider Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Saffet Susic’in ekibi ise, 25 puanda 14. sıradaki yerinde kaldı. Turuncu lacivertli futbolcular, ligin 24. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Akdeniz temsilcisi de evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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