Bugünkü YENİÇAĞ »

Başakşehir hezimete uğradı!

»
Başakşehir hezimete uğradı!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın gollerini 10. dakikada Cristian Titi, 13. dakikada Adem Büyük, 82. dakika da Samuel Eduok ve 88. dakikada Andre Casto kaydetti.

Ev sahibi ekip ilk yarıda 10. ve 13. dakikalarda ardı ardına bulduğu gollerle ilk devreyi 2-0 önde kapattı. 

Karşılaşmanın son 10 dakikasında 2 gol daha bulan Kasımpaşa karşılaşmayı 4-0 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 24'e çıkarırken, Medipol Başakşehir zirve şansını kaçırarak 42 puanla 2. sırada kaldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Başakşehir hezimete uğradı!Başakşehir hezimete uğradı!Bursaspor'un avuktından ilginç paylaşımBursaspor'un avuktından ilginç paylaşımBursaspor 1-1 Fenerbahçe / Maç ÖzetiBursaspor 1-1 Fenerbahçe / Maç ÖzetiOsmanlıspor 0-1 Trabzonspor / Maç ÖzetiOsmanlıspor 0-1 Trabzonspor / Maç ÖzetiAlex de Souza’dan Barcelona ve Real Madrid itirafı!Alex de Souza’dan Barcelona ve Real Madrid itirafı!Rıdvan Dilmen: "Alex, Türk Futboluna zarar verdi"Rıdvan Dilmen: "Alex, Türk Futboluna zarar verdi"Türkiye, EURO 2024'e aday!Türkiye, EURO 2024'e aday!Karabükspor 2-1 Beşiktaş / Maç ÖzetiKarabükspor 2-1 Beşiktaş / Maç ÖzetiFenerbahçe için TFF'den ilk istifa!Fenerbahçe için TFF'den ilk istifa!Tahkim Kurulu'ndan Şenol Güneş kararı!Tahkim Kurulu'ndan Şenol Güneş kararı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti