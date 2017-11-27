Başakşehir Kayseri'de takıldı
Spor Toto Süper Lig’de 13. haftanın son maçında Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Kayseri’deki maç 1-1’lik beraberlikle sona ererken Medipol Başakşehir zirve yarışında kritik bir puan kaybıyla İstanbul’a döndü.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Kayserispor, 9. dakikada Umut Bulut’un attığı golle 1-0 öne geçerken, 38. dakikada Emmanuel Adebayor’un golüyle Medipol Başakşehir skora 1-1’lik eşitliği getirdi.
İkinci yarıda iki ekip de yakaladığı net gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Lider Galatasaray’ın arkasında ikinci sırada yer alan Başakşehir, önemli bir puan kaybı yaşarken zirve takibini sürdürmek isteyen Kayserispor da taraftarı önünde 2 puan bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor 23 puana ulaşırken Medipol Başakşehir puanını 27 yaptı.
Başakşehir gelecek hafta sahasında Osmanlıspor’u ağırlarken Kayserispor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
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