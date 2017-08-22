Bugünkü YENİÇAĞ »

Başakşehir salladı ama yıkamadı

»
Başakşehir salladı ama yıkamadı
Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Emre Belözoğlu'nun son dakika şutu direkten dönündü, tarihi fırsat kaçtı. Maçta 4 gol vardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda 2-1'in rövanşında Sevilla'ya konuk olan Medipol Başakşehir, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve Devler Ligi macerasına nokta koydu.

Avrupa arenasında yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek olan Medipol Başakşehir, 17'de Eljero Elia'yla 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla noktalandı.

Başakşehir baskısının ardından ikinci yarıda oyuna denge gelirken 52'de Escudero skoru eşitledi. 75'te Ben Yedder ev sahibi takımı öne geçirirken Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu dakikadan sonra iyice yüklenmeye başladı.

83'te Edin Visca'nın golü ise umutları tazeledi. Napoleoni'nin pasında karşı karşıya kalan ve hata yapmayan Visca, skoru 2-2'ye getirdi ve son dakikalara büyük bir heyecanla girildi. Emre Belözoğlu'nun 90'da kullandığı frikik direkten döndü.

Muhteşem mücadelesiyle alkış alan Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakipleri cuma günü kura çekiminde belli olacak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Başakşehir salladı ama yıkamadıBaşakşehir salladı ama yıkamadıRıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!Gustavo Lopez imza için İstanbul'a geliyorGustavo Lopez imza için İstanbul'a geliyor2010 Dünya Kupası'nda doping iddiası2010 Dünya Kupası'nda doping iddiasıVolkan Demirel bırakacak mı?Volkan Demirel bırakacak mı?Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan istifa etti!Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan istifa etti!Ömer Çatkıç gözaltına alındı!Ömer Çatkıç gözaltına alındı!Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a:"Irkçı, vatan haini, şerefsiz..."Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a:"Irkçı, vatan haini, şerefsiz..."Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a ByLock'tan gözaltı!Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a ByLock'tan gözaltı!Fenerbahçe rotayı Oumar Niasse'ye çevirdiFenerbahçe rotayı Oumar Niasse'ye çevirdi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti