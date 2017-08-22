Başakşehir salladı ama yıkamadı

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Emre Belözoğlu'nun son dakika şutu direkten dönündü, tarihi fırsat kaçtı. Maçta 4 gol vardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda 2-1'in rövanşında Sevilla'ya konuk olan Medipol Başakşehir, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve Devler Ligi macerasına nokta koydu.

Avrupa arenasında yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek olan Medipol Başakşehir, 17'de Eljero Elia'yla 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla noktalandı.

Başakşehir baskısının ardından ikinci yarıda oyuna denge gelirken 52'de Escudero skoru eşitledi. 75'te Ben Yedder ev sahibi takımı öne geçirirken Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu dakikadan sonra iyice yüklenmeye başladı.

83'te Edin Visca'nın golü ise umutları tazeledi. Napoleoni'nin pasında karşı karşıya kalan ve hata yapmayan Visca, skoru 2-2'ye getirdi ve son dakikalara büyük bir heyecanla girildi. Emre Belözoğlu'nun 90'da kullandığı frikik direkten döndü.

Muhteşem mücadelesiyle alkış alan Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakipleri cuma günü kura çekiminde belli olacak.