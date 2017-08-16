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Başakşehir Sevilla maçı saat kaçta?

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Başakşehir Sevilla maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Club Brugge'ü geçerek play-off'ta Sevilla ile eşleşen Başakşehir, bu akşam 21.45'te İspanyol ekibi konuk ediyor.

La Liga'nın güçlü ekiplerinden Sevilla ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, kendi sahasında gol yemeden avantajlı bir skor elde etmenin gayretinde olacak. 

Başakşehir'in Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen takım kaptanı Emre Belözoğlu, Sevilla karşısında takımdaki yerini alacak. Uzun süreli sakatlık yaşayan Aurelien Chedjou, Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz kadroda yok.

Bu sezon kadroda önemli değişiklere giden Sevilla'da ilk 11'de yeni yıldızlar yer alacak. Eski Fenerbahçeli Kjaer; Navas ve Nolitotakımın yeni yüzlerinden bazıları olacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Cyril Gringore'nin yardıcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Hicham Zakrani, ilave yardımcı hakemleri da Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville olacak.

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