Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi play off turundaki rakibi Sevilla oldu. Temsilcimiz ilk maçı evinde oynayacak. Seri başı olan Sarı-lacivertli ekipin rakibi ise Makedonya'dan Vardar oldu.

Kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Başakşehir'in rakibi İspanyol temsilcisi Sevilla olurken Fenerbahçe'nin rakibi Makedonya'dan Vardar oldu. Başakşehir ilk maçını kendi evinde oyanayacak. Fenerbahçe ise ilk maçını deplansmanda oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE KADAR KAZANDIRACAK?

UEFA, 2015 ile 2018 arasında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere ne kadar para dağıtılacağını belirledi. Yeni belirlenen miktarlar eskisine göre daha ciddi boyutlara ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde toplam ödenecek rakam 1 milyar 257 milyon Euro'ya yükseldi. Yeni düzenlemeyle, playoff'ta eleyen takıma 2, elenen takıma ise 3 milyon Euro ödenecek. Market havuzundan ödenen yüzde 45'ten 40'a düşürülse de, Şampiyonlar Ligi'nde toplam ödül tutarı yüzde 60 oranında arttırıldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi gruplarında her galibiyet için 1.5 milyon; beraberlik için 500 bin Euro ödeyecek. İkinci tura çıkan takımlara ekstra 5,5; çeyrek finalistlere 6 milyon ve yarı finalistlerlere ise 7 milyon Euro daha ödenecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kasasına 15, 2. olan takımın kasasına ise 10.5 milyon Euro girecek.

Süper Kupayı kazanan takım 4 milyon Euro, diğer finalist ise 3 milyon Euro alacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takım grup maçlarının hepsini kazandığı takdirde toplamda en az 52 milyon Euro kazanabilecek. UEFA bu paralara ek olarak, 482,9 milyon Euro'luk pazarlama payı daha dağıtacak.