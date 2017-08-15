Başakşehir'den Sevilla'ya manidar tweet

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Sevilla'yı konuk etmetye hazırlanan Medipol Başakşehir, Sevilla'ya Twitter'dan bir mesaj gönderdi.

Sosyal medyayı en etkin ve en eğlenceli biçimde kullanan takımlarımızın başında Medipol Başakşehir geliyor. Rakiplere eğlenceli mesajlar da göndermekten çekinmeyen Başakşehir’in hedefinde bu kez Sevilla vardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Sevilla’yı konuk etmeye hazırlanan Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla sosyal medyada gündeme damga vurdu. Sevilla’nın başarılarla dolu UEFA Avrupa Ligi karnesine gönderme yapan Başakşehir, İspanyol kulübünün UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi zaferlerinin fotoğraflarını paylaşarak Sevilla’ya “Yeniden UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmak istemez misiniz?” diye sordu. Paylaşım kısa sürede binlerce kez yeniden paylaşıldı, binlerce kez de beğenildi.