Başakşehir'e soğuk duş

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-1'lik skorla yendi.

Karabükspor, aldığı bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı Başakşehir ise 3 puanda kaldı. Sevilla ile hafta içinde rövanş maçı oynayacak Başakşehir'in maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıması dikkatlerden kaçmadı.

21. dakikada misafir takım, müsabakada öne geçti. Sol kanattan Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta kaleci ve defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, altıpasın gerisindeki Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

29. dakikada Karabük temsilcisi, beraberliği yakaladı. Kardemir Karabükspor'un ceza sahası sol çizgisinin yanından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Torje'nin doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti: 1-1

45. dakikada Kardemir Karabükspor, mücadelede öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta İlhan Depe, yerden ceza sahasına ortaladı, savunmada Epureanu'nun ters vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1

Maçın 67. dakikasında Grozav, rakibine attığı çalım sonrası ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı. 3-1

Atılan gollerin yanı sıra Karabükspor, çok sayıda önemli gol pozisyonunu da değerlendiremedi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.