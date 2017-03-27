Başbakan açıkladı: Talimat verdik!

Başbakan Binali Yıldırım, MHP'li muhaliflerin toplantılarında çıkan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, Tabii orada MHP'nin kendi bünyesinde olan bir sorun. Olmamasını tercih ederiz ama bu da bir sonuç, bir vaka. Biz İçişleri Bakanlığımıza kesin talimat verdik. Her türlü programı kim yapmak istiyorsa, muhalif, müzahir, kim olursa olsun, yer temini konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ayrıca toplantının genel asayişini, toplantının yapılmasını engelleyici faaliyetlere de müsamaha gösterilmeyecek. Bunlar çok net bir şekilde söylendi" dedi.



