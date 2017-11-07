Başbakan Binali Yıldırım'dan Paradise Papers açıklaması

Dünyaca ünlü Paradise Papers belgelerinde oğullarının adı geçen Başbakan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamda bulundu.

ABD ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, Paradise Papers Belgeleri'nde oğullarının adının geçmesine ilişkin açıklamada bulundu. Gizli saklı bir şey olmadığını savunan Başbakan Yıldırım, "Benim dokunulmazlığım var ama oğullarımın yok. Gerekli araştırmalar yapılabilir" açıklamasında bulundu.

PARADİSE PAPERS BELGELERİ

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

'Ben hayatım boyunca denizcilikle uğraştım. Siyasete başlayınca da işlerimi evlatlarıma bıraktım. Evlatlarımın en küçüğü 33 en büyüğü 40 yaşında. Dolayısıyla onlar kendi işlerini yapıyor ve memlekete hizmet etmeye çalışıyor. Siyasete başlarken benim çocuklarıma tavsiyem oldu. Devletle kesinlikle iş yapmayacaksınız, devletin bankalarından hiçbir kaynak kullanmayacaksınız dedim. Denizcilik küreseldir, dünyanın her tarafında iş yapıyorlar. Bunun gizli saklı bir tarafı yok."

SORUŞTURMA AÇILMASINI TALEP EDİYORUM

'Bu şirketler açık faaliyet gösteren şirketlerdir. Bunu heryerden araştırabilirsiniz. Bu iddialar ilk kez ortaya atılmadı. İlk kez 2008 yılında çıktı. Hepsini açıkladım. tekrar 2017 Mayıs'ta gündeme geldi. Yine açıkladım. Beni akılları sıra yıpratmaya çalışıyorlar. Milletim beni bilir. Benim dokunulmazlığım var ama oğullarımın yok her türlü araştırma ve inceleme yapılabilir. Haksız yere itham edilmeleri kabul edilemez. Biz onurumuzla varız, ülkemiz ve milletimiz için bütün ömrümüzü verdik. Bizim için en büyük servet itibarımızdır. Gerisi gelip geçicidir. Ancak itibar insanı öbür dünyaya kadar taşıyacak elde edilmesi zor bir meziyettir. Bakın vergi verilmiyor diye itham ediyorlar.'