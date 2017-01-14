Bugünkü YENİÇAĞ »

Başbakan: İlk 4 madde değiştirilmeyecek

»
Başbakan: İlk 4 madde değiştirilmeyecek
Başbakan Yıldırım, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin teminatı AKP olduğunu, 4 maddenin değiştirilmesini teklif edenle işlerinin olmayacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP ve MHP'yi karşı karşıya getiren ilk dört madde tartışmasıyla ilgili konuştu ve “İlk dört maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez, dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleri, olmazsa olmazıdır” dedi.

Ucuz polemiklerden uzak durulmasını söyleyen Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli ile bu konuyla ilgili görüşmediğini belirterek, “Görüşülecek bir şey yok. Bahçeli bu konuların ne olduğunu benden dahi iyi bilir. Neyin değiştirileceğini neyin değiştirilemeyeceğin çok iyi bilir” dedi.

KIBRIS ÇIKIŞI

Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurul'a da yansıyan ve CHP'nin Kıbrıs'ı satıyorsunuz eleştirilerine de yanıt verdi. Yıldırım, “Ne demek satmak. Ayıp bir şey. En azından hakikaten haddini bilmemektir. Gitmeyince satmış mı oluyoruz. Böyle bir şey yok. Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Bezim şartlarımız, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Türkiye'nin etkin ve garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz. Eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa yönetim paylaşımı adil olmalıdır. Toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası kurulacak bir ortaklık her iki tarafı da memnun edecek şekilde olmalıdır” dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan: İlk 4 madde değiştirilmeyecekBaşbakan: İlk 4 madde değiştirilmeyecekAKP'li vekil ilk 4 maddeyi hedef aldı!AKP'li vekil ilk 4 maddeyi hedef aldı!12. madde, AKP-MHP arasındaki göstermelik kavgayla geçti12. madde, AKP-MHP arasındaki göstermelik kavgayla geçtiYıldırım: "Anayasa değişikliği darbelerin sonunu getirecek!"Yıldırım: "Anayasa değişikliği darbelerin sonunu getirecek!"Akşener: Siz milliyetçisiniz! Cesaret edin, 'hayır' deyin!Akşener: Siz milliyetçisiniz! Cesaret edin, 'hayır' deyin!Alparslan Türkeş'in 'Başkanlık' sözleri paylaşım rekoru kırıyorAlparslan Türkeş'in 'Başkanlık' sözleri paylaşım rekoru kırıyorBaşkanlık gelirse ekonomiye doping yapar!Başkanlık gelirse ekonomiye doping yapar!"Erdoğan ve AKP'nin gücünü arttıran tek lider!""Erdoğan ve AKP'nin gücünü arttıran tek lider!"AKP'li Ahmet Aydın'dan ilginç TürkçeAKP'li Ahmet Aydın'dan ilginç TürkçeTBMM Genel Kurulu'nda 'sözde soykırım' iddialarına sert tepki!TBMM Genel Kurulu'nda 'sözde soykırım' iddialarına sert tepki!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti