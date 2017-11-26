Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan uyuşturucu açıklaması

Başbakan Yardımcısı Akdağ, uyuşturucu ile mücadelede yeni adımlar atılacağını belirterek, atık sularda uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri izleyeceklerini açıkladı.

CNNTürk'te canlı yayına katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, atık sularda uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri izleyeceklerini açıkladı. Akdağ, "Bunun ön çalışmasını Adana’da yaptık. Böylece bir şehirde, atık sularda kullanılan uyuşturucu miktarı bütün hepsini ayrı ayrı analiz etme imkanı var" dedi.

Akdağ, şöyle devam etti:



"Peki ne verecek bu bize? Bir takım tedbirler alıyoruz arz yönünde, farkındalığı artırma yönünde, çocuklarımızı koruma yönünde. Acaba miktarı azaltıyor muyuz, kullanılan miktarı? Kullanma hızındaki artışı azaltıyor muyuz? Bunu takip etme imkanımız olacak.

Tedavi ve rehabilitasyonla ilgili yeni bir kavram getiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın onaylayacağı, onay vereceği Yeşilay ile birlikte altyapısı hazırlanan danışma merkezleri kuracağız. Şu anda telefon hattımız da var, 191. Vatandaşlarımız 24 saat arayıp bilgi alabilirler.

Bu danışma alanlarının yanına AMATEM'lerinde ayakta ya da yatakta yatırılarak tedavi yapılıyor, sayılarını artırıyoruz. 3 ila 9 ay boyunca çok düzenli takiple rehabilitasyona geçiyoruz.

Burada değerli basınımıza da iş düşüyor. Şu anda sosyal medyada maalesef 'torbacı' diye tabir edilenlerle alakalı bir dünya video dönüyor. Bütün sosyal medyayla ilgilenen herkesin, her medya kuruluşunun hassas olması gerekiyor. Gençleri teşvik edecek ne varsa mutlaka bunların engellenmesi lazım.

Mutlaka arasınlar. Şimdi uyuşturucu kullanıp da tedaviyi kabul eden kişilere başlangıçta bir ceza verilmiyor. Denetimli serbestlikle başlıyorlar. Bunu son yılda gerçekleştirdik. Bu bir şekilde, emniyetle münasebeti olmuşsa; emniyetin haberi oldu, gözaltına alınma durumu oldu, tedaviyi kabul ederse denetimli serbestlik oluyor. Doğrudan sağlık kuruluşuna başvurmuşsa, bunu emniyete bildirme zorunluluğu yok."

ANTİDEPRESAN KULLANIMINDA PATLAMA MI VAR?

"Bu geçmişte çok konuşuldu. Bu aslında yok. Farkındalık artınca ilaç kullanımı da artıyor. Geçmişte doktora gitmezlerdi. Ya fark etmezlerdi, ya da doktora gitmezlerdi. Şimdi insanlar psikoloğa gitmekten çekinmiyorlar, fırsatları çok genişlettik. Artışlar bundan kaynaklanıyor. Yüksek şehirleşme, dünyada depresyonla yükün bize artırdığını gösteriyor. Bazıları kullanılan ilaçlarda gidiyor. Elbette bugün diyabet ilacı da geçmişe göre fazla kullanılıyor."