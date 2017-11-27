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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Zarrab açıklaması: "Tehdit ediliyor"

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Zarrab açıklaması: "Tehdit ediliyor"
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'de itirafçı olduğu konuşulan Reza Zarrab için "Tehdit ediliyor" iddiasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'yi dolandırma, İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve ABD bankalarını dolandırma suçlamalarıyla 75 yıl hapsi istenen Reza Zarrab'la ilgili olarak da "ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Reza Zarrab'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi? Zarrab dosyası Türkiye'ye kumpastır. Zarrab üzerinden Türkiye'ye kumpas yapılıyor" dedi.

'ZARRAB TEHDİT EDİLİYOR'

"Zarrab ABD'ye gitti mi, götürüldü mü o da ayrı bir tartışma konusu. Eğer bizim dediğimiz ifadenin altına imza atarsan hemen çıkarsın diye söylüyorlar. Eğer kabul etmezsen 35-40-150 yıl değişik şekillerde cezalarla tehdit ediliyor. Götürüldüğü konusunda kesin kanaatim yok. İhtimallerden birisi."

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