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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten AB fonu açıklaması

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten AB fonu açıklaması
Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB'nin kestiği 105 milyon euroluk fonun önemsiz bir miktar olduğunu belirtti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kanal 7'de katıldığı programda, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarında 105 milyon euro kesintiye gidilmesini kararlaştırdığının hatırlatılması üzerine Şimşek, "Bir şey değil, haber etkisi çok kötü ama kendisi hiç anlamlı değil" ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin hiçbir zaman Avrupa'dan gelecek kaynağa, yardıma sırtını dayamadığını, böyle bir beklentisinin olmadığını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Biz zaten uluslararası piyasalarda hakkımızla, saygınlığımızla, şirketlerimizin, Hazine'nin ortaya koyduğu performansıyla, kaynak noktasında bugüne kadar sorun çekmedik. Şimdi bu üretilen spekülatif nitelikli haberler ortamla uyumlu olduğu için bizi etkilemeye başladı" diye konuştu.

AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'nin en çok doğrudan yatırım çektiği, en çok turistin geldiği, en çok finansmanın sağlandığı bölgenin Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

Şimşek, "AB ile ilişkiler kopuyor' dediğiniz an, aslında hedef Avrupa Birliği ilişkileri değil, hedef Türkiye ekonomisi" dedi.

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