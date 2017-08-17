Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, parti kurma sürecinde olan Meral Akşener hakkında canlı yayında skandal ifadeler kullandı.

Hükümetin haber kanalı A Haber’de, Meral Akşener önderliğindeki yeni parti hedef alındı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın canlı yayın konuğu olduğu programda, Akşener hakkında skandal ifadeler kullanıldı.

MHP’deki Ülkücü iradenin kongre talebine “FETÖ” imasından bulunan Akdağ, yeni parti kurulmasına ilişkin "Yılan hikâyesine döndü. Artık kursa da görsek. Böyle o kadar çok parti kuruldu ki Türkiye'de, bu şekilde kurulan partilere millet itibar etmez" dedi.

Akdağ, Akşener’in arkasında FETÖ desteği olduğu iftirasını attı.

İşte o şok sözler:

"Meral Akşener'e FETÖ desteğinin olduğunu biliyoruz. Kongre oyunlarıyla, arka planda bir takım çevrelerin desteğiyle kurulan partilere millet itibar etmez. Kuracaksa da kursun görelim, gelsin er meydanına boyunun ölçüsünü alsın"