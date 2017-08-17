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Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler

Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, parti kurma sürecinde olan Meral Akşener hakkında canlı yayında skandal ifadeler kullandı.
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