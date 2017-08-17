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Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler
Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, parti kurma sürecinde olan Meral Akşener hakkında canlı yayında skandal ifadeler kullandı.
17 Ağustos 2017 Perşembe 16:10
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