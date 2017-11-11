Başbakan Yıldırım ABD'deki kritik görüşmeyi değerlendirdi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD gezisinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek "FETÖ ve YPG konusunda beklentilerimizi ilettik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Mike Pence görüşmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başbakan Yıldırım, “ABD Başkan Yardımcısı Pence ile çok verimli görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştük. Diğer ziyaretimizde Birlemiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştük. Görüşmede Arakan’da yaşananlar BM’nin etkin şekilde rol alması ve Suriye’de kalıcı barışın çözülmesi Cenevre görüşmelerinde BM’nin daha etkin olması gibi konuları ele aldık. Amerikalı ekonomi çevreleriyle bir araya geldik. ABD’nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirme fırsatı bulduk. Eyüp Sultan Camii’nde dua ettik. Buradaki Müslüman topluluklarıyla bir araya geldik. Türkiye’ye karşı büyük bir sevgi ve hayranlık var” dedi.

GÜLEN'İN İADESİ VE YPG KONUSU

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in hala ABD'de bulunduğunu ve bu konuda Türkiye'nin beklentilerinin Mike Pence iletildiğini kaydeden Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu konulardaki hassasiyetimizi, konuya verdiğimiz önemin farkında olduklarını paylaştılar. Bundan sonrasını takip edeceğiz, göreceğiz, biz de adımları atacağız. Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, ilişkileri geliştirmek iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye de faydası var; Türkiye'ye de faydası var, ABD'ye de faydası var. O bakımdan olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."