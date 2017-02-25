Başbakan Yıldırım, Atatürk üzerinden 'evet' istedi

AKP'nin kampanya tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na 'istismarı bırak' çağrısında bulundu. Yıldırım'ın konuşmasında Atatürk'ün üzerinden 'evet' propagandası yapması da dikkat çekti.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumu için gerçekleştirilen, partisinin kampanya tanıtım toplantısında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'istismarı bırak' çağrısında bulunan Yıldırım, Atatürk'ün Samsun'a çıkışından bahsederek 'evet' propagandası yaptı.

“GAZİ MUSTAFA KEMAL’E DE ‘HAYIR’ DİYENLER OLDU”

AKP’nin her daim yeniliğin peşinde koştuğunu savunan Yıldırım, “Yenilik, zordur. Reform meşakkatlidir; ancak zor diye, meşakkatli diye, tehlikeli diye yeniliğe direnenler ve yenilikten kaçanlar tarih sahnesinden yok olup giderler. Unutmayalım, korkaklar asla zafer anıtı dikemezler. Değişime, gelişime ‘Hayır’ diyenler, ortaya hiçbir eser koyamazlar. Yenilikten korkanlar, tarih yazamazlar. Gazi Mustafa Kemal’i düşünün. Samsun’a giderken, ona da karşı çıkanlar oldu. ‘Hayır’ diyenler oldu. Mütareke basını hep bir ağızdan ‘Hayır’ diyordu. Gazi Mustafa Kemal, bunların hiçbirine aldırış etmedi. Geldi, Anadolu’da yeni bir ruh inşa etti. İstiklalimizi biz bu yenilik ve değişim ruhuyla elde ettik. Cumhuriyetimizi bu yenilenme, tazelenme anlayışıyla kurduk ve bugünlere taşıdık” dedi.

“SAYIN KILIÇDAROĞLU, İSTİSMARI BIRAKIN”

Anayasa değişikliğinin 18 maddesini tek tek açıklayan Yıldırım, “Biz diyoruz ki yargı hem bağımsız olsun hem tarafsız olsun. Bağımsızın yanına tarafsız ibaresini de ekliyoruz. Peki, bunun nesi yanlış? CHP, buna niye karşı çıkıyor? CHP yargının bağımsız ve tarafsız olmasını istemiyor mu? Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor. Sayın ana muhalefet partisi bunu da istismar ediyor. Bütün ülkelere göre, seçmen sayısı başına düşen milletvekili adedi hala en az olan ülkeyiz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu, istismarı bırakın. Eğer yapmaya çalışırsanız eski kayıtlara girer, yaptığınız yanlışları bir bir önünüze koyarız” diye konuştu.