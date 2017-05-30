Başbakan Yıldırım: Haziran'da 20 bin öğretmen atanacak

Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 81 ilden gelen öğretmenler onuruna verdiği iftarda, ramazan ayının huzur, mutluluk içinde, bereket dolu geçmesini diledi.

Öğretmenlerin, ülkenin aydınlık geleceğini inşa ettiklerini, Türkiye'nin geleceği olan gençleri eğittiklerini dile getiren Yıldırım, bunun bir örneğinin Fatih Sultan Mehmet'te de açıkça görüldüğüne dikkati çekti. Başbakan Yıldırım, Sultan 2. Mehmet gibi büyük bir Fatih'in, Akşemseddin gibi bir öğretmen sayesinde bir çağı kapatıp, yeni bir çağın kapılarını araladığını söyledi.

İftar programında 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile darbe girişiminde gazi olan öğretmenlerin de bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Bu vatan için hayatını gözünü kırpmadan veren, memleketimizin, milletimizin birliği, bayrağımız, mukaddesatımız için şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları bu mübarek gecede şükranla minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde gazilerimize Allah'tan hayırlı güzel ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin, Türkiye'nin dört bir yanında gençleri yetiştirmek için bin bir zorlukla mücadele ederek çalıştıklarını, gayret ettiklerini, çeşitli fedakarlıklar gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Öğretmenlik mesleği hakikaten kutsal bir meslek. Eşim öğretmen, dolayısıyla ben öğretmenliğin ne demek olduğunu az çok biliyorum." ifadesini kullandı.

"Öğretmenlik mesleğini hak ettiği en güzel yere taşıyacağız"

Öğretmenliği bir kariyer mesleği olarak görüdüklerini ve bu dönüşümü yapacaklarını belirten Yıldırım, "Meslek içi eğitimler ve bir ödül sistemiyle öğretmenlik mesleğini daha üst noktalara, hak ettiği en güzel yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz."