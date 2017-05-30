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Başbakan Yıldırım: Haziran'da 20 bin öğretmen atanacak
Başbakan Yıldırım: Haziran'da 20 bin öğretmen atanacak
Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz" dedi.
30 Mayıs 2017 Salı 22:20
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