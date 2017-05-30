Başbakan Yıldırım: Haziran'da 20 bin öğretmen atanacak

Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz" dedi.