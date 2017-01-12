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Başbakan Yıldırım Kıbrıs için Cenevre'ye gitmeyecek

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Başbakan Yıldırım Kıbrıs için Cenevre'ye gitmeyecek
Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs görüşmeleri kapsamında Cenevre'ye gitmeyeceğini açıkladı. Başbakan, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerini kast ederek 'Şu andaki işimiz hepsinden önemli' dedi.

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