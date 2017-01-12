Başbakan Yıldırım Kıbrıs için Cenevre'ye gitmeyecek

Ülkücülere son çağrıBaşbakan Yıldırım Kıbrıs için Cenevre'ye gitmeyecekSosyal medyadan Bahçeli'ye çok sert tepki!Akşener'den Balgat Yönetimine tarihi soruErdoğan'dan Atatürk göndermesiCHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'e yapılan saldırı anları kameradaErdoğan'ın eski koruma müdürü tutuklandıDSP eski Genel Başkanı Sezer'den Bahçeli'ye çok sert eleştiriBahçeli: Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı'Isırma' iddiasına CHP'lilerden cevap geldi
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.