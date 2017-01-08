Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu

Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu
Yıldırım, Erbil ziyaretinde Barzani ile görüştü.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Sürmene alev alev!
Sürmene alev alev!
Ömer öğretmen işsiz kaldı
Ömer öğretmen işsiz kaldı
Ankara Üniversitesi'ni karıştıran pankart
Ankara Üniversitesi'ni karıştıran pankart
Erdoğan'dan Atsız şiiri
Erdoğan'dan Atsız şiiri
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Vatandaş teröristi böyle tekmeledi
Vatandaş teröristi böyle tekmeledi
Kar kış demeden böyle yüzdü
Kar kış demeden böyle yüzdü
Şehit polis Fethi Seki o saldırıyı böyle önledi
Şehit polis Fethi Seki o saldırıyı böyle önledi
İzmir'de patlama'dan yeni görüntüler
İzmir'de patlama'dan yeni görüntüler
İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!
Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!
2. Ordu'da darbe girişimi gecesinin görüntüleri
2. Ordu'da darbe girişimi gecesinin görüntüleri
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • İslamoğuları'na büyük ilgi!
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 08 01 2017
  • Bayburt'ta katliam gibi kaza!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti