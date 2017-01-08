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Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu
Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu
Yıldırım, Erbil ziyaretinde Barzani ile görüştü.
08 Ocak 2017 Pazar 19:26
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.