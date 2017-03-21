Başbakan Yıldırım'a, Melih Gökçek'i şikayet etti!

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, toplantıda parti içinden ve sosyal medyadan kendisine yönelik suçlamaları gündeme getirdi. Başbakan Yıldırım da, takip ettiklerini belirterek, “Gereken ikazı yapıyoruz, yapacağız da” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım dün sabah AKP eski bakanlarla kahvaltıda buluşarak referandum sürecini değerlendirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın parti genel merkezinde düzenlediği kahvaltıya mazeretlerini ileten eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu katılmadı. Eski AB Bakanı Egemen Bağış da yurt dışında olduğu gerekçesiyle mazeret bildirip kahvaltıda yer almadı. Kahvaltıda 30’u aşkın eski bakan yer aldı. Yıldırım, referandum sürecine ilişkin bilgi verdiği kısa konuşmasının ardından eski bakanları dinledi. 20’ye yakın bakan görüşlerini aktarırken, Yıldırım da notlar aldı.

REFERANDUM İÇİN SAHA GÖREVİ

Bazı eski bakanlar ise bu süreçte içeride ve dışarıda kullanılan üsluba dikkat çeken uyarılarda bulundular.Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Eski bakanlardan Ali Coşkun, “Benim seçim çevrem iş dünyası” diyerek ekonomiye dikkat çekerken, “Bize en çok turisti gönderen Almanya, en çok yatırımı yapan Hollanda, onun için bizim de dikkatli davranmamız gerekir” dedi. Yıldırım da bu iki ülkenin aldığı olumsuz tutuma dikkat çekti. Bakanların gurbetçilerle bir araya gelmesine çıkarılan engellere dikkat çeken Yıldırım, özelikle de Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı’nın uçağına izin vermemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na yönelik tavrına dikkat çekti. Yıldırım, “Bizde eski yeni yoktur, biz bir aileyiz, görev verilmesini bekleyemeyiz” diyerek eski bakanlarından davet beklemeden parti etkinliklerine katılmalarını, referandum sürecinde sahaya inmelerini de istedi.

PARTİ İÇİ ELEŞTİRİ SİTEMİ

ESKİ Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, toplantıda parti içinden ve sosyal medyadan kendisine yönelik suçlamaları gündeme getirdi. Başbakan Yıldırım da, takip ettiklerini belirterek, “Gereken ikazı yapıyoruz, yapacağız da” dedi. OHAL KHK’ları ile ihraçların da gündeme geldiği toplantıda bazı bakanlar, “Bu iş hedefinden şaşmamalı” diyerek ihraçlara dikkat çekti. Yıldırım da, “Çok dikkatli davranılıyor, ama hata varsa düzeltilir” dedi.

KAHVALTIDA BULUŞTULAR

AKP'li eski bakanlar dün AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın parti genel merkezinde düzenlediği kahvaltıda buluştu. Kahvaltılı toplantıya AK Parti hükümetlerinde görev alan 30’u aşkın bakan katıldı. Eski bakanlardan Nimet Baş ve Suat Kılıç’ın şıklığı dikkat çekti. Bakanlar toplantıda referandum sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski AB Bakanı Egemen Bağış mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.