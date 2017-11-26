Başbakan Yıldırım'dan ABD'de mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'ya hareketinden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.Yıldırım "ABD'den beklentimiz bir an önce terör örgütü ile ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmeleri" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Londra'ya hareketinden önce havalimanında açıklama yaptı. İngiltere Başbakanı ile hem ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hem de Suriye ve bölgesel konulara ilişkin görüş aralşıverişende bulunacaklarını dile getiren Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Birleşik Krallığa resmi bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ziyaretti Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in daveti üzerine yapıyoruz. Karşılıklı ticaret hacmimiz son 1-2 yıl içinde başka ülkelere karşılık artarak devam ediyor. Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız. Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Soçi'nin BM şemsiyesinde Cenevre'de kalıcı barışan giden yolu açan en önemli süreç olduğunu tüm taraflar kabul ediyor. Suriye'de, Irak'ta iç savaşın tamamen sona erdirilmesi, terör örgütlerinden bu toprakların arındırılması, tüm etnik kimliklerin katılacağı, yeni Suriye devletinin teşkili, Irak'ta ortaya çıkan durumun değerlendirilmesini Birleşik Krallık ile Türkiye'nin yapabileceği işbirliğini kapsamlı şekilde ele alacağız. Yatırımcılarla da bir araya gelme fırsatımız olacak.BBC başta olmak üzere, ekonomi ile ilgili politika ile ilgili basın mensupları ile de bir araya gelip Avrupa, Ortadoğu ve bölgesel konuların ele alınacağı toplantılar da gerçekleştireceğiz.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE SİLAH VERMESİ

Söz verdiğine göre değerlendirecek konu yok. Biz DEAŞ terör örgütü ile mücadele için PKK'nın kuzenleri olan PYD ile YPG ile bir olup mücadele etmenin doğru olmadığını hep söyledik. ABD her defasında bize bunun bir mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ da temizlendiğine göre artık böyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bu ortaklığı sona erdirmeleri.