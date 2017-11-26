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Başbakan Yıldırım'dan ABD'de mesajı
Başbakan Yıldırım'dan ABD'de mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'ya hareketinden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.
26 Kasım 2017 Pazar 15:31
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