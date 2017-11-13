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Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması

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Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
Başbakan Yıldırım, Irak'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır. Allah'tan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

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