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Başbakan Yıldırım'dan İzmir açıklaması

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Başbakan Yıldırım'dan İzmir açıklaması
Başbakan Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı sonrası, "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir." dedi.

Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı.

"İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum." görüşünü paylaşan Başbakan Yıldırım, "Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir. İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. Tüm inancımla ifade ediyorum ki dün düşmanın denize döküldüğü yerde, bugün kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir. Bu saldırıda şehit düşen polismemurumuz ve adliye görevlimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

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