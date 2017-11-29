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Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na belge yanıtı

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Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na belge yanıtı
Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ilişkin "Suçladığı insanların avukatları belgelerin savcılığa iletilmesini istemiştir. Ancak 24 saat geçmesine rağmen ses seda yok" açıklamasında bulundu.

Beştepe'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında açıkladığı belgelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

"Dün ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline bir tomar kağıt alarak heyecanla sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkıştı. Yalan yanlış belgelerle aklı sıra akrabalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannetti. Şiddetle celalle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor.

Suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiştir. Aradan 24 saat geçmesine rağmen büyük iddialar ortaya koyan anamuhalefet partisi genel başkanı ve partisinden ses seda çıkmadı. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla aklı sıra cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannediyor.

Cumhurbaşkanımız 40 yılı aşan siyasi hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış bir insandır. Senin yalanlarınla cumhurbaşkanımıza olan millet sevgisi bir gram bile azalmaz. Üzerinde oynanan değiştirilen aslı astarı olmayan eline tutuşturulan belgelerle meydana çıkarsanız olacağı budur. Sayın cumhurbaşkanımız son 15 yılda 12 seçim geçirdi. Bütün bu iddianamelere karşı mücadele ede ede her seferinde milletin desteğini artırarak bugünlere geldi.

Kılıçdaroğlu! Soruyorum… 2009’dan beri muhalefetin başındasın 9 seçim geçirdin. Hangisini kazandın. Kazanmak için dertlerle dertlenmek gerekiyor. Barajlar yapmak gerekiyor. Köprüler yapmak gerekiyor Marmaray yapmak gerekiyor.

Sayın Kılıçdaroğlu, boş işlerle uğraşmakla ne iktidar olabilrsin ne de milletin gönlünde yer alabilirsin. Gel yanlıştan dön, millet için hayırlı şeyler söyle. Belki bir gün sen de iktidar olursun kim bilir.”

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