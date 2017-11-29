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Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na belge yanıtı
Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na belge yanıtı
Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ilişkin "Suçladığı insanların avukatları belgelerin savcılığa iletilmesini istemiştir. Ancak 24 saat geçmesine rağmen ses seda yok" açıklamasında bulundu.
29 Kasım 2017 Çarşamba 16:30
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