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Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

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Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması
Resmi ziyaretler için gittiği ABD'de, Bahçeli'nin seçim barajı açıklamalarına cevap veren Başbakan Yıldırım, "Düşünülebilir" dedi.

ABD ile yaşanan vize krizinin ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere ABD'ye giden Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajı açıklamalarını değerlendirdi. Yıldırım, seçim barajı değişikliğinin seçim kanunu uyum yasasında düşünülebileceğini dile getirdi.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ben sayın Bahçeli’nin sözlerinden “seçim barajı düşürülmeli” diye bir şey anlamadım. MHP’nin seçim barajı problemi olmadığını söylüyor. Seçim kanunu uyum yasaları içinde ele alınabilir.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir özelliği de şu; cumhurbaşkanlığı seçimi yasama seçimi ile aynı anda yapıldığı için iktidar olma problemi yok. Bu seçimler öncesi partiler birbirlerine destek de olabilir. Sistemin özü itibarıyla milletvekilliği seçimi, barajlar bunların hepsi bir bütün olarak uyum yasaları çerçevesinde ele alınır.

Yönetimde istikrar bakımından yüzde 10’un devamı düşünülebilir. Ancak temsilde adalet açısından düşürülmesi de düşünülebilir. Bütün bunlar bizde AK Parti’de bir çalışma yapılıyor uyum yasları için, burada ele alınabilir.

Bizim referandum kampanyası sırasında seçim barajında yönelik bir taahhütte bulunmadık. Sürekli iktidar sürekli istikrar dedik.

Seçim sistemindeki bazı çelişkiler siyasi partiler yasasıyla beraber barajlar da diğer partilerin katılımıyla uyum yasaları çerçevesinde düşünülebilir."

VİZE KONUSU

Biz buraya gelmeden önce bir adım atıldı. Olumlu olarak değerlendirmek lazım. Bu bir başlangıç. Zaman içinde normale dönecektir.

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