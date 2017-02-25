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Başbakan Yıldırım'ın bozkurt işaretine Bahçeli'den ilk yorum

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Başbakan Yıldırım'ın bozkurt işaretine Bahçeli'den ilk yorum
Bahçeli, Başbakan'ın bozkurt işareti yapması ile ilgili "Bir defa, Başbakan’ın Bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır" yorumunda bulundu.

Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt yapmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

BAŞBAKAN'IN ELİNE ÇOK YAKIŞMIŞ

"Başbakan partisinin grup toplantısında yapmış olduğu Bozkurt işareti günlerce konuşuldu. İlginçtir ki, siyasi gündem buna göre konuşlandı. Herkes fıtratına uygun görüş sarfetti: Niye yaptı, neden yaptı, ne söylemeye çalıştı? Şeklindeki sualler havalarda uçuştu, ortalığa doluştu."

"Toz duman geçtikten, her şey yerli yerine oturduktan sonra değerlendirme yapmak için bekledim, izleyip, niyet ve mesaj sahiplerini gördüm. Bir defa, Başbakan’ın Bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır. Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine Bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur. Bozguncular diyor ki, geçmişte Bozkurt yapanlar suçlanmış, takibata uğramış. Ben de diyorum ki, samanlıkta iğne aramayın, o devirler geçti.

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