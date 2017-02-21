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Başbakan'dan 'bozkurt' işareti

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Başbakan'dan 'bozkurt' işareti
AKP Grup Toplantısı'ndan partililere seslenen Başbakan Yıldırım, konuşması sırasında eliyle 'bozkurt' işareti yaptı. Yıldırım, toplantı çıkışında bir gazetecisinin “Peki bu ne anlama geliyor” sorusuna ise “Tabiiki evet” yanıtını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısındaki konuşması sırasında izleyici sıralarına dönerek 'bozkurt' işareti yaptı. Başbakan'ın 'bozkurt'lu çıkışı gazetemiz yazarlarından Batuhan Çolak'ın "AKP'liler Bozkurt yaparsa şaşırmayın!" başlıklı yazısını tekrar gündeme getirdi.

Çolak, yazısında " 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' denilerek rabia işareti kullanılacak. Ancak milliyetçilerin bu işaret ve slogana çok sıcak bakmadıkları fark edilince, AKP'lilerin bozkurt yaptıklarına şahit olacağız. Slogana ise "tek dil" tanımı da eklenebilir" diyerek, AKP'nin algı operasyonu ile MHP tabanını referandumda 'evet'e çekmeye çalışacağına dikkat çekmişti.

BOZKURT'UN ANLAMI "TABİİKİ EVET" DEMEK(!)

'Bozkurt' işaretini yapan Yıldırım toplantı çıkışında gazetecilerin bu işarete ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Engelliler için işaret dili var ya onu kullandım” dedi. Yıldırım “Peki bu ne anlama geliyor” sorusuna ise “Tabiiki evet” yanıtını verdi. Başbakan'ın bu cevabı Ülkücü camiada büyük tepkiye neden oldu. 

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