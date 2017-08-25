Başbakan'dan MİT açıklaması

Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım MİT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına "Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun hale getirilmesi amaçlı" açıklamasında bulundu.

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, yeni yayınlanan KHK ile MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması ile ilişkin bir soruya, “Müsteşarla ilgili tasarruf Cumhurbaşkanı’nda. Bu yetki sadece MİT Müsteşarının atanması ve görevden alınması ile ilgili. Düzenleme güvensizlik olarak nitelendirilemez. Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun hale getirme amaçlı. Başbakan’a güvensizlik gibi bir yorum yapılamaz. Cumhurbaşkanlığına bağlı olması demek, Başbakan’la ilişkilerinin yok olması anlamına gelmiyor.” diye cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"MİT Müsteşarlığının yasasıyla ilgili bir değişiklik oldu. Bundan böyle MİT Müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Dolayısıyla 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda, zaten yeni sistemde bütün MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Dolayısıyla bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır, mevzuat içerisinde herkesin kendisine verilen görev ve sorumluluğu yapması esastır. Dolayısıyla bu meseleyi Başbakana güvensizlik, vesaire gibi bir yoruma, bir değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur." dedi.

Başbakan Yıldırım, tek tip kıyafet uygulamasının bugünkü KHK'larda yer almamasına ilişkin, "Adalet Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışmalarını henüz tamamlayamadı. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanının Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili sözlerini de değerlendiren Yıldırım, "Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın, Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur." şeklinde konuştu.