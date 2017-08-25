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Başbakan'dan MİT açıklaması
Başbakan'dan MİT açıklaması
Başbakan Yıldırım: "16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda, zaten yeni sistemde bütün MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor."
25 Ağustos 2017 Cuma 14:33
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