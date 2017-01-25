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Başbakan'dan referandum tarihi açıklaması

Başbakan'dan referandum tarihi açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı' nda referandumt tarihine ilişkin açıklamada bulundu.
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