Başbakan'dan vekillere ilginç açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, dün AKP milletvekilleriyle genel merkezdeki kahvaltının ardından bir araya geldi. 'Yedek vekillik' ile ilgili kaygıların dile getirilmesi üzerine Yıldırım'ın, "Merak etmeyin, kimse sizi öldürmez” yanıtını verdi.

Yakın süreçte düzenlemenin isminin değişebileceği bildirildi. Öte yandan itiraz edilen bir diğer değişiklikle ilgili AKP’nin 2002 yılından beri vaadi olduğu kaydedilirken, "18 yaşındaki gençler Meclis’i dolduracak değil" değerlendirmesi yapıldı.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın kulislerden aktardığı habere göre, Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan Anayasa değişikliği teklifini ele almak üzere AKP milletvekillerini genel merkezde topladı. Yıldırım’ın, AKP Genel Merkezi’ndeki kahvaltının ardından vekillerle bir araya geldiği toplantıda, anayasa teklifinin komisyon süreci ve Genel Kurul takvimi ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Daha sonra milletvekillerine söz verildi. Yıldırım ile birlikte Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel SekreteriAbdulhamit Gül ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcımilletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milletvekillerinin önemli bir kısmı, teklifte yer alan yedek milletvekilliği konusunu gündeme getirdi. Yıldırım’ın, "Kimse sizin yerinize gelmiyor. İleride bir yer boşalırsa o doldurulacak. Endişe edilecek bir durum yok. Merak etmeyin, kimse sizi öldürmez" dediği öğrenildi. “Yedek milletvekilliği” düzenlemesinin içeriğinin değil ama isminin değiştirilebileceği ifade edilirken, bu konuda MHP’nin de görüşünün alınması gerektiği belirtildi.

Yedek milletvekilliğine ilişkin endişeler, TBMM Anayasa Komisyonu’na sunulan bilgi notunda da yer aldı. Notta, şunlar dile getirildi:



"Giyotine dönüşme kapasitesi taşıyor. Bu sıfatın kullanılamayacağına ilişkin yasak getirilmesi gerekiyor. Yani bir milletvekili aday listesinde yer alan ancak geri sıralarda olanların kartvizitlerine ‘yedek vekil’ yazdırması ve bu sıfatla hareket etmesi engellenmeli. Ayrıca asıl milletvekilinin ölümüne bir şekilde sebep olmuşsa, onun asıl milletvekili olmaması gerekir. Aksi takdirde ‘trafik kazaları’ yaşanabilir. Yedek vekillik yerine ‘kontenjan adaylığı’ gibi başka tabirler kullanılabilir.”