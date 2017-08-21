Başbakan'ın adını orkideye verdiler

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da dünyaca ünlü Botanik Bahçesi içinde bulunan Ulusal Orkide Bahçesi'ni gezdi. Bahçede yetiştirilen ve dünyada benzeri bulunmayan orkide türüne, Yıldırım'ın ismi verildi

Resmi programını sürdüren Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ikinci gününün ilk programında, beraberindeki bakanlarla Singapur Botanik Bahçesi'ne geldi. Dünyanın en nadide çiçeklerinin bulunduğu bahçeye ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, daha sonra Ulusal Orkide Bahçesi'ni ziyaret etti.





Bahçede yetiştirilen ve dünyada benzeri bulunmayan orkide türüne, Başbakan Yıldırım'ın ismi verildi. Çiçekle ilgili Ulusal Orkide Bahçesi Müdürü Dr. Kwik Tan'dan bilgi alan Yıldırım, orkidenin bulunduğu saksıya isim çubuğunu yerleştirdi. Ceket giyilmeyen ve kravat takılmayan törende Başbakan Yıldırım, daha sonra devlet büyüklerinin isimlerinin verildiği çiçek adlarının kayıtlarının yer aldığı anı defterinde, ismi verilen çiçekle ilgili sayfaları imzaladı.



Yeni ismi "Dendrobium Binali Yıldırım" olan orkide türünün sertifikası Başbakana takdim edildi. Başbakan Yıldırım da kendisine mihmandarlık yapan Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı S Iswaran'a Türkiye'den getirilen ve barışı simgeleyen zeytin fidanı hediye etti.





Başbakan Yıldırım'a, ziyaret sırasında turistler de yoğun ilgi gösterdi. Uzak Doğulu turistlerle fotoğraf çektiren Yıldırım'ın "Rabia" işareti yapması üzerine onlar da "Rabia" işaretiyle kendisine karşılık verdi.



Bahçedeki orkide kamelyasına giren Yıldırım, "Bu, evli çiftlerin yapacağı iş" diyerek espri yaptı. Yıldırım, Ulusal Orkide Bahçesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yeni, hibrit bir tür, özel geliştirmişler. Yeni bir isim verdiler, dikili bir orkidemiz var artık." dedi.