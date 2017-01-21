Başbakan’la aynı sofrayı paylaşmıştı şehit düştü

Suriye'de IŞİD'in bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın Başbakan Binali Yıldırım’la yılbaşı gecesi birlikte yemek yiyen askerler arasında olduğu anlaşıldı.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde IŞİD terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen beş askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal’ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Sancektepe, Akpınar Mahallesi'nde bulunan baba ocağına gelen askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi baba Salih Topal'a bildirdi. Şehidin yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, şehit Topal'ın oturduğu apartmanın önünde taziye çadırı kuruldu.

En son oğluyla 2 gün önce konuştuğunu anlatan baba Salih Topal, “2 gün önce görüştük. Gaziantep’tde idi, ‘beni aramayın 2 gün sonra sizi arayacağım’ dedi. Şehit olduğu haberi geldi. Türkiye sağolsun” diye konuştu.

Ailenin 7 çocuğundan biri olan uzman çavuş Selim Topal’ın cenazesi, yarın Pendik Dumankaya Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Sancaktepe Samandıra Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada, şehit uzman çavuş Selim Topal, yılbaşında Başbakan Binali Yıldırım tarafından ailesiyle görüştürülmüştü.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab Operasyonunda şehit olan askerler Piyade Uzman Onbaşı Mete Can, Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın, Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır için Gaziantep’te uğurlama töreni düzenlendi.

Gaziantep Hava Limanı’nda düzenlenen uğurlama törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, CHP İl Başkanı Hayri Sucu katıldı.

Silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bindirilen şehitler, Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 ayrı uçakla, memleketlerine doğru yola çıktı.