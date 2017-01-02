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Başbakanlık'tan sosyal medya uyarısı

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Başbakanlık'tan sosyal medya uyarısı
Başbakanlık, Ortaköy'de meydana gelen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından sosyal medya kullanıcılarına daha duyarlı olunması için uyarıda bulundu. Halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek paylaşımlara da yasal işlem başlatılacak.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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