Başbuğ'a 100. yaş ziyareti

MHP’nin Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş, 100. doğum yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Olcay Kılavuz ve teşkilatın Türkiye’nin 81 ilinden gelen mensupları, “Doğumunun 100. yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı” kapsamında Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ederek dua edip kabre karanfil bıraktı.

MHP’liler daha sonra Alparslan Türkeş Meydanı’ndan Anıtkabir’e “Türk Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi. Anıtkabir’in avlusunda toplanan Kılavuz ve beraberindekiler, merdivenleri “bozkurt” işareti yaparak çıktı. Heyet, Atatürk’ün mozolesi başında saygı duruşunda bulunarak, karanfil bıraktı.