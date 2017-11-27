Basit ama zor bir deneyim: Paylaşmak!

Sakıp Sabancı'nın genç sanatçıları desteklemek için düzenlediği ve Sabancı Vakfı'nın devam ettirdiği "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri", bu yıl 24'üncü kez sanat ödüllerini geçtiğimiz gün dağıttı. İstanbul'un en önemli güncel sanat etkinliği 15. İstanbul Bienali "İyi bir komşu" başlığı ile geçen hafta sona erdi. 440 bin kişinin izlediğini bienale en büyük desteği Koç Grubu verdi. Özellikle son yıllarda İstanbul Kültür Sanat Vakfı sayesinde sanata aç kalmıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı... Toprak Holding bünyesinde, İstanbul ve Ankara olmak üzere, iki tane sanat galerisi bulunuyor.

Bunları söyledim çünkü iş dünyasının önde gelenlerine bir de buradan bakın istedim. Her dönemde, "cemiyet" hayatının seçkin simaları, iş dünyasının önde gelen isimleri var. Peki, son yılların iş dünyasına yön veren aileleri? Son 15 yılın zenginleri neden kültür ve sanata yatırım yapmıyor? Bir sergi... Gençlerin kendini gösterebileceği bir yarışma... Müze... Belki de sadece tek bir heykel... Bu güzel ülkeye borçlarını neden bu yönde hizmet vererek ödemiyorlar? Ya da neden taşın altına ellerini koymuyorlar? Sesimi duyarlar belki, buradan sesleneyim... Sanat kalıcıdır, binalar geçici...

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Zuhal Olcay'ı çok severim. Bu yüzden size yeni bir oyun müjdeleyeceğim. Zuhal Olcay, 8 yıl aradan sonra tiyatroya dönüyor. Usta oyuncuya sahnede Burak Seren eşlik edecek. "Aşk Halleri" adlı oyunun prömiyeri, 30 Kasım'da İzmir' de, İstanbul galası ise 4 Aralık'ta... Ben izleyeceğim, sizinle paylaşırım...

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Bu hafta bir de kitap var elimde. Evrim ve genetik üzerine çalışmalar yapan Cemal Ün, keçiden yola çıkarak insan ve doğa ilişkisini "Keçi Medeniyeti" adlı kitabında anlatıyor. Tarımdan mitolojiye, edebiyattan sinemaya doğru genişleyen bir perspektifle doğa kültürünü yazan Ün, bol görselli kitabında ilginç bilgilere yer veriyor. İyi bir alternatif olabilir.

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Bu haftanın ilk alkışı bir belgesel filme... Kendisi de albinizmli olan İletişim Fakültesi öğrencisi Elif Nur Kayalar'ın "Kar Taneleri" adlı belgesel filmi, 2 farklı uluslararası yarışmada ödül aldı. Woodpecker Uluslararası Film Festivali'nden ve Eurasia'dan ödülle dönen film, albinoların yaşadığı sorunları anlatıyor.

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Bir teşekkür de Yeşilçam Sineması'na... Sinema, maddi imkânı olmayan sinemaseverlerin film izlemesi için "Askıda Bilet" kampanyası başlattı. Her hafta bir gönüllü, askıya bilet bırakarak kampanyaya katkıda bulunacak. Sanat paylaşınca daha da güzel...