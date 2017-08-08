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Başkan AKP’ye geçti, halk plajı ücretli oldu!

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Başkan AKP’ye geçti, halk plajı ücretli oldu!
Bartın Amasra’daki halk plajında, fiyatlar artık cep yakıyor. Sebebi ise 'parti' değişikliği. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur'un CHP’li olduğu dönemde ücretsiz olan plaj, Timur’un istifa ederek AKP’ye geçmesiyle özelleştirildi.

Amasra’da Belediyenin CHP'de olduğu dönemde ücret alınmayan plaj, CHP'li Belediye Başkanı Emin Timur'un partisinden ayrılarak AKP'ye geçmesinin ardından özelleştirildi. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göe Özelleştirme sonrası, plajın işletmesi Amasra Spor Kulübü'ne verildi. Halk plajında adım atmak bile paralı hale geldi. Plajda, soyunma kabinini kullanmak 3 lira, tuvalet 1 lira, şezlong 10 lira, şemsiye 10 lira, duş ise 4 lira oldu. Plajda kişi başı faturası bu uygulamadan sonra 28 lirayı buluyor. Halk plajının 4 kişilik bir aileye faturası 100 lirayı geçiyor.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Yaz aylarında Amasra'ya gelen tatilciler, “Halk plajı, halka ait olmaktan çıktı, rant plajına dönüştü” diyerek, fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, Mart 2014'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerine CHP'den katılmış yüzde 53 oyla Belediye Başkanı seçilmişti. Timur, yaklaşık 4 ay sonra partisinden istifa edip AKP'ye geçmiş ve AKP rozetini de dönemin Başbakanı Erdoğan takmıştı.

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