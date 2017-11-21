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Başkan Tuna'dan Ankapark için önemli açıklama!

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Başkan Tuna'dan Ankapark için önemli açıklama!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankapark projesi ile ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski belediye başkanı Melih Gökçek'in önem verdiği projelerinden olan Ankapark için önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan Tuna, "İlk gelen bilgilere göre 2 milyar civarında para harcanmış. Farklı işler, farklı birimler tarafından yapılmış. Ne kadarı nereden yapılmış onların topluca rakamları geldi ama daha da hesap devam ediyor" dedi.

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"MİLLETE SORARIZ, NE İSTİYORLARSA ONU UYGULARIZ"

Projeyle ilgili olarak, "Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız. Millet ne karar verirse ben ona evet derim" diyen Tuna, şu açıklamalarda bulundu:

En iyisini ben biliyorum diye bir yaklaşımımız yok. Ben bir şey yaptım millet de bunu beğensin gibi bir şey uymaz. Ben bu gibi işleri Sincan’da sorarak yaptım, herkes mutlu oldu.

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