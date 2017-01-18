Başkanlığa destek %32!

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından 2011'den beri her sene Aralık ayında yapılan "Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması"nın 2016 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Başkanlık sistemine destek yüzde 32,5.

Kadir Has Üniversitesi'nin her yıl Türkiye genelinde 26 il merkezlerinde ikamet eden kamuoyu ile yaptığı Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması'nın sonuçları Cibali Kampüsü’ndeki toplantıda açıklandı. Toplantıya Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Zaim ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Banu Baybars Hawks katıldı.

YÜZDE 60 MİLLİYETÇİ-MUHAFAZAKAR TANIMLIYOR

Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman,"Türkiye'de kendisini muhafazakar, dindar ve milliyetçi olarak tanımlayanlar toplumun yüzde 60'ını oluşturuyor. Dolayısıyla anketten çıkan bütün sonuçları bu noktadan ele almak lazım. Diğer gruplar bu kitlenin yanında çok daha küçük bir bünye meydana getiriyor" diye konuştu.

LAİKLİK-MÜSLÜMANLIK BAĞLAMINDA KUTUPLAŞMA VAR

"Milliyetçi, muhafazakar ve dindar tabanın yüzde 80'e yakın bir oranı kendi dışındaki görüşlere saygı duyduğunu ifade ediyor. Ancak diğer kesimin kendi dışındaki görüşlere saygı ve kabul gösterme oranı neredeyse yarı yarıya düşük" diyen Prof. Dr. Kahraman sözlerine şöyle devam etti: "Bu bir kutuplaşma göstergesidir. Kutuplaşma ise laiklik-Müslümanlık bağlamında bu ortaya çıkıyor. Yani artık doğulu-batılı gibi bir ayrım söz konusu değil. Ama hala laiklik-Müslümanlık bağlamında Türkiye'de bir kutuplaşma cereyan ediyor ve öyle anlaşılıyor ki Türkiye bu çoğunluk tarafından önümüzdeki öngörülebilir dönemde yönetilecek ve o kitle tarafından da herhangi bir yönetim sorunu görülmeyecek."

TÜRK HALKININ YÜZDE %50'Sİ MUTLU

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de halkın yüzde 50 oranında mutlu olduğunu, Türkiye'de yaşamaktan memnun olduğunu ve imkanı olsa dahi yurtdışında yaşamak istemediğini söyleyen Kahraman sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sonuçları iyi okumak lazım. Türkiye dediğimiz zaman hepimiz onu kendi mikrokozmozumuz, kendi küçük dünyamız, kendi ekosistemimiz içerisinde tanımlıyoruz. Halbuki Türkiye bunun çok ötesinde 80 milyon nüfuslu büyük bir kitle. Örneğin AK Partiye oy veren insan sayısı yaklaşık 25 milyon. Dolayısıyla Türkiye'nin mutluluğunu mutsuzluğunu, Türkiye'de sürdürülen politikaların doğruluğunu yanlışlığını ve bugün ortaya çıkan Türkiye modelini değerlendirirken bu büyük kitlenin varlığını göz önünde tutup meseleyi buradan görmeye çalışmak bence Türkiye'deki kutuplaşmayı azaltacak en önemli unsurlardan biridir."

YÜZDE 32 BAŞKANLIK SİSTEMİ İSTİYOR

'Ülkenin yönetim tarzı ne olmalıdır?' sorusunu araştırmanın ilk yılından beri sorduklarını söyleyen Prof. Dr. Hawks şöyle konuştu: "Bugüne kadar hep lider cevap parlamenter demokrasi. Parlamenter demokrasiye olan destek yüzde 53. Bu yıl ilk defa bir partili cumhurbaşkanlığına olan desteği de sorguladık. O da yüzde 10.5 gibi bir oran olarak ortaya çıktı, Başkanlık Sistemi’ni isteyenlerin oranı ise 32,5.