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Başkanlığa 'Hayır' kampanyası

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Başkanlığa 'Hayır' kampanyası
TBMM'de AKP'nin Başkanlık anayasası için verdiği teklifin oylamalarında sona gelinirken medyada 'evet mi' 'hayır mı' tartışması başladı. Bunun üzerine bir grup CHP'li üyesi 'hayır' kampanyası başlattı.

Paylaşımda “Bu akşam saat 21.00'de profillerimizi aynı anda tek tip yapıyoruz katılırsan ve katılımı artırırsan çok mutlu olacağım. Sevgiler” yazıldı. Sosyal medyada çağrıya cevap veren kişiler, aynı anda kırmızı renk üzerine beyaz renkte ‘HAYIR’ yazılı profil olarak değiştirdi.

Yapılan paylaşımlarla 4 saatte yaklaşık 8 bin kişi tek tip profil yaparak eyleme destek verdi. Profil fotoğraflarının altına ‘Tepki mi gösteriyorum’, ‘Demokratik hakkımı kullanıyorum’ ve ‘Vatandaş olarak tavrımı ortaya koyuyorum, bunu da engelleyemezler’ yorumları yapıldı.

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