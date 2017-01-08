Başkanlığa sonuna kadar evet!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, başkanlık sistemine destek veren partisinin ‘sonuna kadar’ devletin yanında olduğunu söyledi.

MHP Melikgazi 12’nci ilçe kongresinde konuşan Adan, “Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin çimentosudur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin üzerinden silindir geçmeden bayrağı kimse indiremez, ezanı kimse dindiremez. MHP duruşu itibariyle devletin ve milletin birliğinin sonuna kadar yanındadır” dedi.

Hükümetin Suriye politikasında doğru yolda olduğunu belirten Adan, yanlışlıklardan söz etmeyeceğini kaydederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı: “Suriye ile ilgili geçmişteki eksiklere değinmek istemiyorum. Ancak bugün devlet doğru yapmaktadır. Suriye’de savaşırken elbette Türk askerinin yanında, FETÖ ile mücadele gösterilirken devletin yanında olmalıyız. Bildiklerimizi unutmadık, dün söylediklerimizi de unutmadık. Ama bugün birlik ve beraberlik günüdür.”