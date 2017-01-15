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Başkanlık anayasası için ikinci tur başlıyor

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Başkanlık anayasası için ikinci tur başlıyor
TBMM Genel Kurulunda, anayasa mesaisi devam edecek. Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, TBMM İç tüzüğü gereği, iki gün ara verilecek daha sonra ikinci tur görüşmelere başlanacak.

TBMM Genel Kurulunda, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi günü başladı.

Günde yaklaşık 3 maddenin görüşüldüğü Genel Kurulda, bugün, 17. ve 18. maddeler ele alınacak.

Birinci tur görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde, TBMM İçtüzüğünün 93. maddesinde düzenlenen, "İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz" hükmü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tura başlanacak.

İki günlük aranın ardından, anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 18 Ocak Çarşamba günü başlaması bekleniyor. 

İKİNCİ TUR BELİRLEYİCİ OLACAK

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Çünkü, birinci turda, maddelerin oylamalarında 330'un altında dahi oy çıksa, madde ikinci turda 330 ve üzerinde oy almışsa kabul edilmiş sayılacak. Anayasa Mahkemesi, "Anayasa değişikliklerini teklif ve ikinci turdaki oylama çoğunluğu ile iki defa görüşme kuralına uyulup uyulmadığı yönünden" bir denetim yapıyor.

TBMM Genel Kurulunda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak, konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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