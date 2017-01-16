Başkanlık Anayasasında 1. tur tamamlandı

316 AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamaları tüm maddeler kabul edildi. Peki şimdi ne olacak?

TBMM’de,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşülmesine devam edildi. 9 Ocak günü başlayan 1. tur görüşmeleri 18. maddenin oylanıp kabul edilmesiyle birlikte sona erdi. Meclis 48 saatlik aranın ardından Anayasa değişiklik teklinin 2. tur görüşmelerine geçecek.

Paketin en son maddesi olan 18. Maddesinin oylamasına 481 milletvekili katıldı. 344 kabul, 131 ret oyu kullanılırken, 2 boş, 3 geçersiz ve 1 çekimser oy çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, son madde oylamasından sonra kürsü önünde AKP'li milletvekilleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Önce stenograflara giderek teşekkür eden Başbakan, Devlet Bahçeli ile HDP, CHP milletvekilleriyle tokalaşarak teşekkür etti. İkinci tur oylama Çarşamba günü yapılacak. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri ele alınacak.

İKİNCİ TURDA MADDELERİN TÜMÜNÜN KABULÜ İÇİN OYLAMA

- TBMM İçtüzüğü'nün 94. maddesi uyarınca ikinci turda maddelerin teker teker oylanmasının ardından anayasa değişikliği teklifinin tümünün kabulü için oylama yapılacak.

- Anayasanın 175. maddesine göre, anayasa değişikliği teklifinin gerçekleşmesi için, ikinci turda da TBMM üye tamsayısının (550) en az beşte üç çoğunluğuyla (330) kabul edilmesi şart. 330'un altında kalan anayasa değişiklikleri reddedilmiş oluyor.

CUMHURBAŞKANI REFERANDUMA SUNACAK

- Anayasa uyarınca, 330 ile 367 (TBMM üye tamsayısının üçte ikisi) arasında oy alan anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulması zorunlu. 367 ve üzerinde oy alan anayasa değişikliklerini ise Cumhurbaşkanı isterse referanduma (halkoyu) sunuyor. Anayasanın 175. maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı, diğer kanunlar gibi, anayasa değişikliği tekliflerini de, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor.

- Cumhurbaşkanı'nın iade etmediği anayasa değişikliği teklifleri, referanduma sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

- 175. maddeye göre, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte, hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar."

HALKIN YARISINDAN FAZLASI KABUL ETMELİ

- Yine 175. maddeye göre, "halkoyuna sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu" gerekiyor. Bir başka deyişle, oylamaya katılan seçmenlerden oyları geçerli olanların yarısından bir fazlasının (basit çoğunluk) desteğiyle anayasa değişikliği kabul edilmiş, tersi durumda reddedilmiş oluyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN 60 GÜN SONRA HALKOYUNA SUNULACAK

- "Teklifin maddelerine geçilmesi", "birinci turda maddelerin her biri hakkında yapılan oylama", "ikinci turda maddelerin her biri hakkında yapılan oylama" ve ve "teklifin tümü hakkındaki oylama" olmak üzere TBMM Genel Kurulu'nda dört gizli oylamadan geçen teklifin, Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra 60 gün içinde halkoyuna (referandum) sunulması gerekiyor.

- Bu takvim dikkate alındığında, TBMM'deki görüşmeleri bu hafta içi bitecek bir anayasa değişikliği için Mart sonunda veya Nisan başında referanduma gidilebilecek. AKP'de olası referandum tarihi için 2 veya 9 Nisan tarihleri konuşuluyor.