Başkanlık anayasasında 2. tur başlıyor

Meclis Genel Kurulu'nda, başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin ikinci turu bugün başlayacak. Saat 14.00'te başlayacak toplanacak Genel Kurul'de önce grup önerileri ele alınacak.

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Çünkü, birinci turda, maddelerin oylamalarında 330'un altında dahi oy çıkmış olsa dahi, madde ikinci turda 330 ve üzerinde oy almışsa kabul edilmiş sayılacak.



Anayasa Mahkemesi, "Anayasa değişikliklerini teklif ve ikinci turdaki oylama çoğunluğu ile iki defa görüşme kuralına uyulup uyulmadığı yönünden" bir denetim yapıyor.



TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak, konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek.

Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.