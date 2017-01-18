Bugünkü YENİÇAĞ »

Başkanlık anayasasında 2. tur başlıyor

»
Başkanlık anayasasında 2. tur başlıyor
Meclis Genel Kurulu'nda, başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin ikinci turu bugün başlayacak. Saat 14.00'te başlayacak toplanacak Genel Kurul'de önce grup önerileri ele alınacak.

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Çünkü, birinci turda, maddelerin oylamalarında 330'un altında dahi oy çıkmış olsa dahi, madde ikinci turda 330 ve üzerinde oy almışsa kabul edilmiş sayılacak. 

Anayasa Mahkemesi, "Anayasa değişikliklerini teklif ve ikinci turdaki oylama çoğunluğu ile iki defa görüşme kuralına uyulup uyulmadığı yönünden" bir denetim yapıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak, konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek.

Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Atilla Taş için istenen ceza belli olduAtilla Taş için istenen ceza belli olduBaşkanlık anayasasında 2. tur başlıyorBaşkanlık anayasasında 2. tur başlıyorBursa'da IŞİD operasyonuBursa'da IŞİD operasyonuTeröristin yakalandığı operasyona o da katıldı!Teröristin yakalandığı operasyona o da katıldı!Başkan seçilemeyince OHAL ilan ettiBaşkan seçilemeyince OHAL ilan etti"Askeri arazileri kentsel dönüşüm için veririz""Askeri arazileri kentsel dönüşüm için veririz"Sergi organizatörü gözaltındaSergi organizatörü gözaltındaAnkara'da patlama: 3 yaralıAnkara'da patlama: 3 yaralıTSK'ya dev FETÖ operasyonu!TSK'ya dev FETÖ operasyonu!Saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandıSaldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti